4 uur geleden Van buiten mooi, van binnen bedorven?

Is er dat? Van buiten mooi, van binnen bedorven? We weten allemaal wel te vertellen waar ons dat overkomen is. Maar niet in ons eigen leven, of? En zeker niet in het gemeenteleven! Is dit allemaal echt zo ver weg?

“Al ging ik door een dal vol van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen … U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders … Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven” (Ps. 23:4-6).

Gezien vanaf de straatzijde zag het gebouw waar men samenkwam er erg majestueus uit. Het was prachtig versierd met ornamenten en driemaal groter en heerlijker dan alle andere gebouwen daar. Het was werkelijk heel indrukwekkend.

Maar vanaf de achterzijde gezien, onthulde zich een ander aanzicht – de werkelijkheid. Het huis bestond uit ongeverfde cementblokken met lage en smalle messing- en houtstructuren, die achter de gevel verborgen waren.

Velen zeggen, dat precies dit de toestand van het christendom is. Alleen maar schijn. Het is triest om toe te geven, dat voor velen religie alleen maar een show is. Kaïn was religieus. Maar zijn religie was gebaseerd op zijn werken, die voor God niet aanvaardbaar waren.

Maar voor anderen ziet dat er anders uit. Wij geloven in de Heer Jezus Christus, Die voor ons gestorven is om ons te redden. We zijn kinderen van God geworden en wensen Hem te dienen en Hem te aanbidden.

Maar kan het zijn dat dit gebouw waar men bijeenkomt een illustratie is van ons leven met betrekking tot onze dagelijkse praktijk? Als in ons leven alle dingen goed lopen, als alles goed gaat, gaan we met vol vertrouwen verder. Dan zijn we getuigen van de goedheid van God, Zijn zorg, Zijn redding voor ons. En we vertellen anderen, dat ze God in alle dingen moeten vertrouwen.

Maar als er iets heel ergs gebeurt – misschien wel het verlies van een kind, of grote problemen in het gezin zoals een kind, dat op een dwaalspoor raakt of echtelijke problemen? Of als we in ernstige financiële problemen geraken? Of als we werkloos zijn? Of heel ziek worden? Hebben we dan ook nog geloof?

Is ons geloof werkelijkheid of alleen maar schijn?

Toen Job een echte ramp beleefde, werd hem door zijn vrouw gevraagd: “Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf!” (Job 2:9).

Wat antwoordde hij? “Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen?” (Job 2:10).

– Heer – help ons puur te zijn!

A. Blok, © Bibelpraxis.de

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, R. Mol