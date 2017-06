2 dagen geleden Psalm 18 vers 30b

“… met mijn God spring ik over een muur”.*

De Chinese Muur werd opnieuw in de afgelopen jaren met moderne apparatuur gemeten. Voorlopig resultaat: De muur is 8851 kilometer lang. Dat is ongeveer 2.500 kilometer meer dan men eerder aangenomen had.

Het is het grootste bouwwerk ter wereld, dat met zijn gigantische proporties op elke bezoeker indruk maakt. Midden op het platteland doemt een vrijwel onoverkomelijk obstakel op!

Kronkelt ook door uw leven een enorme muur? Duiken problemen voor je op, die je niet overwinnen kunt? Gaat het schijnbaar niet meer verder? Moet je voor de overmacht van de problemen capituleren?

Neen! Als je door Jezus Christus een persoonlijke relatie met God hebt, hoef je niet op te geven of weg te lopen. In vertrouwen op Gods hulp en macht mag je moedig verder gaan en problemen overwinnen.

‘Met God is een onmogelijkheid een onmogelijkheid’ (citaat van C.H. Spurgeon).

