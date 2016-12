5 uur geleden Hebreeën 13 vers 8:

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid”.

Een oud jaar

Beste lezer of lezeres,

Het oude jaar is weer bijna ten einde. Er zijn weer veel dingen gebeurd. Nieuwe vrienden, nieuwe herinneringen. Maar misschien ook wel teleurstellingen of andere minder leuke dingen. Wat er ook gebeurd is, wat fijn is het te weten dat de Heer Jezus in elke situatie in ons leven Dezelfde blijft!! In de dagtekst lezen we het. Dat de Heer Jezus altijd bij ons is, totdat Hij ons komt ophalen en ons de heerlijkheid invoert.

Dan zien we Hem van aangezicht tot aangezicht, en komt het erop aan of je in dit leven je vertrouwen op de Heer Jezus gesteld heb. Kent u Hem, als Diegene die op Golgotha al uw zonden gedragen heeft? Je kunt drie keer per dag trouw naar de kerk gaan, of trouw de tienden geven, maar daardoor word je niet behouden.

Behouden en een toekomst in de hemel krijg je alleen als je gelooft in de Heer Jezus en het werk wat er gebeurd is op Golgotha. Dan begint het nieuwe jaar pas goed. En dan mag je weten dat ook in het nieuwe jaar Hij Dezelfde is totdat Hij komt!

Jorim Kranenborg

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, R. Mol